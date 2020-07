Es ist die TV-Sensation des Jahres: Die beliebte Daily-Soap Verbotene Liebe kehrt unter dem Motto "Next Generation" zurück auf die deutschen TV-Bildschirme! Dabei werden die neuen Folgen allerdings nicht in der ARD, sondern auf TVNOW, dem Streaming-Dienst von RTL, ausgestrahlt. Seit dieser Nachricht wollen die treuen Fans der Sendung natürlich auch wissen, welche alten Cast-Mitglieder ein Comeback feiern werden. Dabei steht vor allem Serien-Schnuckel Jo Weil (42) hoch im Kurs – ihn wollen viele Zuschauer wieder im TV sehen.

Auf seinem Instagram-Kanal bestätigte der Schauspieler nun die zahlreichen Gerüchte um seine Rückkehr ans "Verbotene Liebe"-Set. Dazu veröffentlichte er einen süßen Schnappschuss von sich und seiner Serien-Tante Gabriele Metzger (Rolle: Charlie Schneider). "Die Gerüchteküche ist ja schon ordentlich am Brodeln – und endlich darf ich es auch offiziell bestätigen: Ja, es stimmt! Ich werde wieder Olli in 'Verbotene Liebe – Next Generation' spielen", begann Jo sein Statement in dem Bildbeitrag. Dazu gab er noch bekannt, dass Kollegin Gabriele ebenfalls wieder mit von der Partie sein wird.

"Ich freue mich riesig auf die bevorstehende Drehzeit mit unseren alten und neuen Kollegen/-innen und auf eine superschöne Geschichte, die auf Olli wartet", erklärte Jo weiter. Die neuen Folgen sollen im kommenden Winter auf der Online-Plattform verfügbar sein.

Instagram / joweil_official Jo Weil, "Verbotene Liebe"-Star



