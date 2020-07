Tabea Heynig (50) schwelgt in Erinnerungen! 2006 wurde die Schauspielerin zunächst durch ihr Mitwirken in der ARD-Serie Verbotene Liebe bekannt. Vier Jahre später wechselte sie zu Unter uns, wo sie seitdem die Rolle der Britta Schönfeld spielt. Demnach konnte sie bereits im Januar dieses Jahres ihr zehnjähriges Jubiläum am Set der Vorabendserie feiern: Jetzt blickt Tabea auf diese Jahre zurück.

"Die Zeit bei 'Unter uns' ist verflogen! Wie für meine Rolle Britta Schönfeld war es auch für mich spannend und aufregend", erzählte die gebürtige Mannheimerin gegenüber Promiflash. An ein Ende ihrer Mitwirkung scheint Tabea auch noch lange nicht zu denken: "Solange es mir Spaß macht, bleibe ich 'Unter uns' erhalten! Auf die nächsten 50 Jahre."

Neben ihrem zehnjährigen "Unter uns"-Dasein kann Tabea in diesem Jahr aber auch noch ein weiteres Jubiläum feiern: Am vergangenen Samstag ist die TV-Bekanntheit nämlich 50 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass schmiss sie eine kleine Gartenparty, zu der auch einige ihrer Schauspielfreundinnen eingeladen waren: "Es kommen auch meine Kolleginnen Isabell Hertel (46), Claudelle Deckert (46), sogar Ines Quermann."

Sonstige Tabea Heynig, Schauspielerin

RTL / Stefan Gregorowius Tabea Heynig spielt Britta Schönfeld bei "Unter uns"

Instagram / tabeaheynig Tabea Heynig, TV-Darstellerin



