Prinz Harrys (35) und Prinz Williams (38) Spendengeld-Transaktionen werden unter die Lupe genommen! Die beiden royalen Brüder sind für ihre sozialen Projekte und Herzensangelegenheiten bekannt. Regelmäßig zeigen sie sich mit ihren Ehefrauen Herzogin Kate (38) und Herzogin Meghan (38) auf Wohltätigkeitsveranstaltungen. Jetzt sieht es jedoch so aus, als müssten sie sich einer Steuerprüfung unterziehen: Umgerechnet 300.000 Euro an Spendengeldern sollen unrechtmäßig in eine Privatfirma geflossen sein!

Die beiden Enkel von Queen Elizabeth II. (94) sollen laut The Sun bei der britischen Charity Commision gemeldet worden sein, nachdem die Summe an das nicht-gemeinnützige Reiseunternehmen Travalyst ausgezahlt worden war, von dem Harry 75 Prozent der Anteile besitzt. Diese Transaktion sei laut Graham Smith von der anti-monarchistischen Kampagnengruppe "Republic" nicht rechtens gewesen. Harry könne die generierten Spendengelder nicht einfach an ein privates Unternehmen überweisen. Die Wohltätigkeitskommission soll jetzt untersuchen, ob Interessenkonflikte, eine unsachgemäße Verwendung der Spendengelder und möglicherweise eine mangelnde Unabhängigkeit der Brüder vorlägen.

Nachdem Harry und Meghan sich dazu entschieden hatten, ihren royalen Verpflichtungen den Rücken zu kehren, mussten sie auch von der Teilhabe an den Wohltätigkeitsorganisationen und Fonds, die mit dem britischen Köngishaus in Verbindung stehen, zurücktreten. So überschrieb das Ehepaar die Royal Foundation kürzlich zur Gänze an William und Kate, woraufhin die ihnen zustehenden Anteile ausgezahlt wurden beziehungsweise in andere Wohltätigkeitsorganisationen geflossen sind.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2018

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Jahr 2011

Getty Images Die britischen Royals im März 2020



