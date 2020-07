Sila Sahin (34) plaudert aus dem Nähkästchen! Die schöne Schauspielerin durfte sich innerhalb eines Jahres gleich doppelt über Nachwuchs freuen: Im Juli 2018 wurde ihr Sohn Elija geboren. Elf Monate später folgte dann schon sein Bruder Noah. Im Gegensatz zu der ersten war die zweite Schwangerschaft eigentlich nicht geplant. Doch wie kam es dann dazu, dass Sila nur wenige Monate nach der ersten Entbindung wieder schwanger wurde?

Das verriet die ehemalige GZSZ-Darstellerin nun in der YouTube-Sendung Lasst uns reden, Mädels!: So sei sie der festen Überzeugung gewesen, nach der Geburt zunächst gar nicht in der Lage zu sein, wieder in andere Umstände zu geraten. "Ich dachte, man ist tatsächlich erst, wenn man die Regel bekommt, wieder fruchtbar!", erklärte Sila. Deswegen hätten sie und ihr Mann Samuel Radlinger (27) auch nicht verhütet: "Tja, und einmal nicht aufgepasst ist man schwanger!"

Entgegen vieler Annahmen hätten die Eheleute jedoch keinesfalls direkt nach der Geburt wieder im Bett losgelegt: "Danach hatte ich überhaupt keine Lust. Das war auch erst im Oktober. Die Entbindung war im Juli. Und ich glaube, nach drei Monaten ist es in Ordnung!", schmunzelte die 34-Jährige.

Instagram/diesilasahin Sila Sahin mit ihrem Sohn Noah, April 2020

PeterTimm/ Action Press Sila Sahin und ihr Mann Samuel Radlinger

Instagram / diesilasahin Sila Sahin mit ihrem Sohn in Ried im März 2020



