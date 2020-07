Diese Promis sind von Nina Botts (42) Schwangerschaft ganz aus dem Häuschen! Heute verkündete die einstige GZSZ-Darstellerin überraschend, dass sie ihren vierten Nachwuchs erwartet! Ihre drei Kinder Lennox, Luna und Lio dürfen sich auf ein weiteres Geschwisterchen freuen. Auf ihre süßen Babynews reagierten auch einige VIPs mit herzlichen Glückwünschen in den sozialen Netzwerken. So gratulierten diese Stars Nina zur Schwangerschaft!

Während ihre ehemalige GZSZ-Serienkollegin Susan Sideropoulos (39) ihre Glückwünsche mit einem "Juhu" und roten Herzchen ausdrückte, schrieb Vierfach-Mama Dani Büchner (42) "Alles, alles Gute" unter das Instagram-Video, mit dem Nina ihre Schwangerschaft verkündete. Auch die Ex von Till Schweiger, Svenja Holtmann, die im September letzten Jahres zum ersten Mal Mama geworden ist, gratulierte mit "Wie schön! Herzlichen Glückwunsch!"

Moderatorin Miriam Lange (40) zeigte sich ganz besonders überrascht. "Was? Mega, Nina!", schrieb die zweifache Mutter völlig verblüfft. "Ich hab mir schon immer gedacht, du bist einfach noch nicht ausgelastet", scherzte die Fernsehjournalistin. Auch Bald-Mama Fiona Erdmann (31) ließ es sich nicht nehmen, der Dreifach-Mutter zum großen Babyglück alles Gute zu wünschen. "Oh, wie schön! Herzlichen Glückwunsch, Liebes", lauteten die Worte des Models, das im April ebenfalls seine Schwangerschaft verkündet hatte. Schon bald dürfte das erste Baby der 31-Jährigen das Licht der Welt erblicken. "Es wird tatsächlich langsam ernst", erzählte die Beauty kürzlich in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihren drei Kindern

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott, 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de