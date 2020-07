Hat Jens Büchners (✝49) Ex Sarah Liesenhoff (28) ihren Lebensmittelpunkt immer noch auf Mallorca? Vor der Beziehung mit Danni Büchner (42) lernten sich 2014 der Goodbye Deutschland-Star und die Blondine kennen und lieben. Vor rund fünf Jahren entschied sich die Brillenträgerin aus Liebe zu dem Kult-Auswanderer sogar dazu, auf die spanische Urlaubsinsel auszuwandern. Kurz darauf gingen die einstigen Turteltauben allerdings getrennte Wege. Doch was wurde danach aus Sarah?

Auch nach der Trennung von Jens bezeichnet Sarah Cala Millor weiterhin als ihre Wahlheimat. An der Ostküste Mallorcas arbeitete sie anfangs als Köchin und kurze Zeit später als Servicekraft. Für Sarah könnte es offenbar keinen besseren Job geben, wie sie in einem Interview gegenüber Bunte verriet – immerhin liebe sie den Umgang mit den Gästen.

Und auch in Sachen Liebe könnte es für die Auswanderin gar nicht besser laufen: Seit mehr als zwei Jahren hat die Gastronomin in Freund Manuel ihren Mister Right gefunden! Via Instagram lässt Sarah auch ihre Community mit regelmäßigen Pärchenbildern an ihrem Liebesglück teilhaben.

Instagram / mallorca_anker Sarah Liesenhoff, Ex-Freundin von Jens Büchner

Instagram / mallorca_anker Sarah Liesenhoff, Servicekraft

Instagram / mallorca_anker Sarah Liesenhoff mit ihrem Freund Manuel, November 2019



