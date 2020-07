Cathy Hummels (32) redet Klartext! Die Influencerin durfte sich nun über ihren ersten großen Moderationsjob freuen: Die Frau von Mats Hummels (31) führt das Publikum durch das neue TV-Format "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand". In der Show kämpfen Annemarie Eilfeld (30), Oliver Sanne (33), Sam Dylan (29), Georgina Fleur (30) und Co. in verschiedenen Challenges um eine Gewinnsumme von 50.000 Euro. Im Gespräch mit Promiflash verriet Cathy nun, wie sie zu den Kandidaten steht.

Ihr gefalle besonders, dass sie keinen der Teilnehmer zuvor persönlich kannte. Dadurch sei sie "unvoreingenommen", schilderte Cathy gegenüber Promiflash. "Ich meine, klar, man hat ein öffentliches Bild, aber ich bin nicht so, dass ich mich von solchen Dingen blenden lasse", betonte sie. Auch die Tatsache, dass der Cast aus sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten besteht, bewerte sie absolut positiv. "Da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt – vor allem bei den Challenges", beschrieb die 32-Jährige ihre Gedanken zum weiteren Verlauf der Sendung.

Während der Dreharbeiten habe sie sich am meisten auf ihre Rolle als Moderatorin konzentriert. Mit den Kandidaten habe Cathy eher indirekten Kontakt gehabt. "Ich habe mir viel Material angeschaut, ich habe die Fragen vorbereitet, ich hatte ja auch regelmäßige Talks und das war’s dann auch", erklärte sie. Das sei aber kein Problem für die Beauty gewesen, schließlich habe sie in erste Linie unparteiisch bleiben wollen.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2020

Anzeige

Kampf der Realitystars, RTL II Cathy Hummels als Moderatorin bei "Kampf der Realitystars"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de