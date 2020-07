Prinz Philip (99) strahlt über beide Ohren! Heute hatte der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) einen ganz besonderen Termin: Nach drei Monaten in Isolation auf Schloss Windsor verließ er sein Zuhause für eine öffentliche Zeremonie. In dieser hat der Royal seinen Posten als Regimentschef an seine Schwiegertochter Herzogin Camilla (73) übergeben. Die veröffentlichten Fotos der Veranstaltung zeigen jetzt: So gut gelaunt zeigte sich Prinz Philip bei diesem seltenen offiziellen Auftritt!

Strahlend und sichtlich positiv gestimmt, zeigte sich der 99-Jährige am heutigen 22. Juli in Windsor in England. Mit einem breiten Grinsen stolzierte der Prinzgemahl zwischen den Kommandanten und sorgte offenbar auch bei ihnen für gute Laune. Die heutige zeremonielle Veranstaltung begann laut einer Erklärung des Königspalasts zunächst auf Schloss Windsor und wurde im Highgrove House – dem Landsitz von Prinz Charles (71) – fortgesetzt.

Im Sommer 2017 legte der Brite bereits aufgrund seines hohen Alters seine royalen Verpflichtungen nieder und trat damit offiziell als vollzeitbeschäftigter König zurück. Nun lässt sich Prinz Philip offenbar wieder öfter in der Öffentlichkeit blicken: Erst letzte Woche ließ er sich noch als Gast auf der Hochzeit von Prinzessin Beatrice (31) und Edoardo Mapelli Mozzi (36) ablichten.

Getty Images Prinz Philip in Windsor, England im Jahr 2020

Getty Images Prinz Philip im Juli 2020

Getty Images Prinz Philip im Juli 2020 in Windsor, England



