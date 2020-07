Edoardo Mapelli Mozzi (36) ist offenbar überglücklich! Am vergangenen Freitag gab der Unternehmer Prinzessin Beatrice (31), der ältesten Tochter von Prinz Andrew (60) und Sarah Ferguson (60), das Jawort. Die beiden trauten sich im engsten Familienkreis in der Royal Chapel of All Saints in Windsor. Nun lässt Edoardo diesen Moment noch einmal Revue passieren und teilte mit seinen Fans im Netz mehrere Hochzeitsbilder, die er mit rührenden Worten versah.

Auf Instagram veröffentlichte der 36-Jährige drei Bilder mit Beatrice, die die beiden am Tag ihrer Eheschließung zeigen. Händchenhaltend schlendern sie darauf durch den Garten der Royal Lodge. In die Bildunterschrift fügte Edoardo das Gedicht "Ich trage dich in meinem Herzen" von Edward Estlin Cummings. Darin heißt es unter anderem: "Ich fürchte kein Schicksal, weil du mein Schicksal bist, meine Liebste. Ich brauche keine Welt, weil du, meine Schöne, meine Welt bist, meine Wahre."

Die Zeilen des amerikanischen Dichters sollen bereits während des Gottesdienstes vorgelesen worden sein, wie The Sun berichtete. Neben "Sonnet 116" von William Shakespeare, das während der Zeremonie wohl ebenfalls präsentiert wurde, zähle das lyrische Werk zu den Lieblingsgedichten des Paares.

