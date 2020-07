Heiße Aussichten am Strand von Malibu! So langsam kehrt auch in den USA wieder etwas mehr Normalität ein, und der eine oder andere Promi nutzt die Gunst der Stunde für eine Auszeit am Meer. Das lassen sich natürlich auch die Paparazzi nicht entgehen und erhoffen sich lukrative Schnappschüsse der Stars. In Malibu sind sie nun erfolgreich und lichten diese heiße Badenixe ab. Na, wer hat diese Promi-Tochter erkannt?

Es handelt sich tatsächlich um Ireland Baldwin (24), die sich mit ihrem Partner Corey Harper (25) und gemeinsamen Freunden ein schönes Wochenende am Meer macht. Dass sie offenbar ein heiß begehrtes Motiv der Fotografen ist, scheint die Tochter von Alec Baldwin (62) und Kim Basinger (66) überhaupt nicht zu stören. Entspannt läuft sie am Strand entlang oder gönnt sich eine kurze Abkühlung im Wasser – und das in einem sportlichen Bikini. Einfach nur relaxt die Seele baumeln zu lassen, kommt für die 24-Jährige allerdings wohl nicht in Frage. Etwas später zeigen Fotos das Model zum Beispiel beim Surfen. Im Anschluss ist dann sogar noch eine Partie Volleyball drin.

Wie sich Ireland fit für den Sommer macht, verriet sie bereits vergangenes Jahr im Interview mit Promiflash. "Nimm einfach Rücksicht auf deinen Körper und mache den Sport, der dir Spaß macht", erklärte sie. Sie selbst schwöre auf Yoga, Pilates und Joggen.

Ireland Baldwin in Malibu

Ireland Baldwin in Malibu

Ireland Baldwin in Malibu



