Tim Rasch (22) kehrt zurück auf die TV-Bildschirme! Vor wenigen Wochen gab der Seriendarsteller bekannt, der Soap Berlin – Tag & Nacht, in der er drei Jahre lang die Rolle des Nik Becker verkörperte, den Rücken zu kehren. Seinen Ausstieg begründete er damit, dass er sich in Berlin nicht mehr wohlfühle und für neue Fernsehprojekte in seine Heimat Nordrhein-Westfalen zurückgehen wolle. Nun ist klar, was für Vorhaben er meinte: Tim wird bald bei Köln 50667 zu sehen sein!

Wie der Sender RTL 2 nun offiziell bekannt gab, wird der 22-Jährige in seiner altbekannten Rolle Nik demnächst für den BTN-Ableger in Köln vor der Kamera stehen. Wann genau die erste Folge mit ihm ausgestrahlt werden soll, ist nicht bekannt. Tims Entscheidung, nach Köln zu gehen, sei zudem eine sehr spontane gewesen, da er sich aus privaten Gründen eigentlich aus dem Fernsehen zurückziehen wollte. Doch nun scheint er glücklich, wieder in seiner nordrhein-westfälischen Heimat zu sein: "Ich freue mich am meisten drauf, meine Familie und meine beste Freundin sehen zu können. Es fühlt sich toll an, zu den Wurzeln zurückzukehren."

Achtung Spoiler!

Nik soll in Köln zunächst nur auf Durchreise bei seinen Urlaubsbekanntschaften Freddy und Jill zu Gast sein. Er bittet sie jedoch, ihn auf seiner Europatour zu begleiten und kauft mit ihnen gemeinsam ein Auto – das allerdings ziemlich schnell kaputtgeht. Ob Nik deshalb nun länger in der Rheinmetropole verweilen wird, lässt der Sender offen.

Getty Images Tim Rasch, TV-Bekanntheit

privat Tim Rasch

YouTube / Tim Rasch Tim Rasch, TV-Darsteller



