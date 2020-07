Wie kam Cathy Hummels (32) bei den Reality-TV-Fans an? Die Autorin war am Mittwochabend als Moderatorin der neuen RTL2-Show Kampf der Realitystars zu sehen. Die Aufgabe der Fashion-Expertin bestand darin, durch die große Entscheidung zu führen – in der Oliver Sanne (33) und Hubert Fella (52) von den anderen Teilnehmern rausgewählt wurden und das Format verlassen haben. Doch wie kam Cathy eigentlich beim Zuschauer in ihrer neuen Rolle an?

Auf Twitter waren sich die User etwas uneinig über ihre Darbietung. Einige Zuschauer fanden Cathy perfekt besetzt. "Ich finde, die Cathy macht das ganz gut", "Einfach grundsympathisch" oder "Cathy macht das wirklich nicht schlecht, meinen Respekt", freuten sich die einen. Allerdings konnten andere relativ wenig mit ihrem Auftritt anfangen. "Cathy Hummels spricht unfassbar monoton, zeigt null Gefühle" oder "Cathy, der Moderationsroboter", waren nur zwei der kritischen Stimmen.

Ob sich das Publikum allerdings wirklich ein gutes Bild von Cathys Moderation machen konnte? Immerhin war die Frau von Mats Hummels (31) nur einen Bruchteil lang während der Sendung zu sehen. "Ich habe auf die Uhr geschaut. Cathy Hummels hatte genau vier Minuten Sendezeit, von 140", belächelte ein Twitter-User.

RTL II Cathy Hummels als Moderatorin bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels moderiert für "Kampf der Realitystars"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2020



