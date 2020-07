Babysegen für Vogue Williams (34) und Spencer Matthews (30)! Mitte März rückte das Ehepaar erst mit der freudigen Botschaft heraus – nach Sohnemann Theodore erwarteten die beiden nun eine Tochter! Seit der Verkündung ließ die Schwägerin von Pippa Middleton (36) ihre Netz-Community regelmäßig an den Details zur Schwangerschaft teilhaben, noch am vergangenen Dienstag zeigte sie ihren riesigen Babybauch. Bei dem Anblick ahnten die Fans bereits, dass der Entbindungstermin sehr bald anstehen muss. Jetzt war es so weit: Theodores Schwesterchen hat das Licht der Welt erblickt!

"Seit letzter Nacht sind wir zu viert! Unsere wunderschöne Tochter ist gesund und munter zur Welt gekommen", kommentierte die frischgebackene Zweifach-Mama ein Instagram-Bild von sich und Spencer aus einem Londoner Krankenhaus. Auch der 30-Jährige machte seine Freude über die Geburt und seine harmonische Ehe auf Social Media öffentlich: "Ich habe immer davon geträumt, ein guter Vater werden zu können – dank dir, Vogue, ist das möglich. Ich bin jeden Tag dankbar, mit dir verheiratet zu sein!"

Wie die neue Erdenbürgerin aussieht und vor allem wie sie heißt, behielten die Eltern noch für sich. Vor allem der Name wird allerdings mit Spannung erwartet, immerhin deutete Vogue im Vorfeld vollmundig an, dass es kein gewöhnlicher werden soll: "Der Name ist sehr süß. Gerade bei Mädchennamen hat man so viele Möglichkeiten, kreativ zu sein – vielleicht sogar etwas wild!", verriet sie im Juni stolz im Netz.

Instagram / voguewilliams Vogue Williams mit ihrem Sohn Theodore

Instagram / spencermatthews Vogue Williams und Spencer Matthews

Instagram / voguewilliams Vogue Williams im Juli 2020



