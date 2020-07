Hauptsache, es schmeckt! Mitte März ließen Vogue Williams (34) und ihr Ehemann Spencer Matthews (30) ihre Fans an dieser tollen Neuigkeit teilhaben: Sie werden nach Sohnemann Theodore zum zweiten Mal Eltern. Mittlerweile ist die Schwägerin von Pippa Middleton (36) hochschwanger und lange dauert es nicht mehr, bis sie und ihr Gatte Baby Nummer zwei auf der Welt willkommen heißen dürfen. Wenige Wochen vor der Geburt verrät Vogue nun, von welchen Leckereien sie während der Schwangerschaft einfach nicht die Finger lassen kann!

Fast während der gesamten Schwangerschaft leidet das Model an extremer Übelkeit – und da hilft in der Regel nur eins: Ein klassisches englisches Frühstück. "Ich esse momentan fast jeden Morgen einen mit Käse überbackenen Toast, weil ich mich nicht gut gefühlt habe", gibt Vogue nun im Interview mit Hello! preis. Dazu gönnt sie sich außerdem hin und wieder einen spritzigen Softdrink, der den Kreislauf wieder in Fahrt bringen soll: "Ich hatte gerade eine Cola und ich fühle mich viel besser. Ich behandle meine Übelkeit wie einen Kater, also habe ich um halb zehn Uhr morgens eine Cola Zero getrunken."

Ihre Gelüste während ihrer ersten Schwangerschaft waren hingegen ganz anders – und auch wohl immerhin etwas gesünder. "Ich glaube, bei Theodore wollte ich immer ganz viel Bruschetta mit vielen Tomaten", erinnert sich die 34-Jährige, die noch Ende Juli zum zweiten Mal Mutter werden soll, zurück.

Anzeige

Instagram / voguewilliams Vogue Williams im April 2020

Anzeige

Instagram / voguewilliams Vogue Williams, Model

Anzeige

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und ihr Sohn Theodore im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de