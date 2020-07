Dieser Körperschmuck geht unter die Haut! Schon bei der gefeierten deutschen Castingshow Prince Charming präsentierte Dominic Smith seine außergewöhnlichen Tätowierungen. Neben einem abstrakten Kreis auf seiner Brust ziert unter anderem auch ein buntes Motiv inklusive Kompass seinen rechten Unterarm. Jetzt präsentierte er seinen Fans auf Social Media sein neuestes Tintenkunstwerk. Doch aus welchem Grund entschied sich Dominic zu diesem XXL-Tattoo?

Auf seinem Instagram-Profil bedankte sich der 31-Jährige nun mit einem Schnappschuss seines Rückens bei dem Tätowierer. Dabei präsentierte er seiner Community das übergroße, abstrakte Motiv in schwarzer Farbe. "Danke an meinen besten Freund Steve Newman für das tolle Cover-up-Tattoo", schrieb Dominic und lüftete damit gleichzeitig das Geheimnis: Der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat ließ also ein anderes Tattoo überstechen.

Dominics Fans sind offensichtlich begeistert: "Es sieht einfach unfassbar gut aus!", "Deine Tattoos sind der Hammer!" oder auch "Das sieht nach Kunst aus", lauteten nur ein paar der zahlreichen Komplimente aus seiner Community.

