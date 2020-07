Crystal Hefner (34) ist wieder in festen Händen! 2017 verlor die blonde Schönheit ihren Mann, den sie fünf Jahre zuvor geheiratet hatte: Playboy-Legende Hugh Hefner war im Alter von 91 Jahren verstorben. Drei Jahre lang lebte die 34-Jährige eher zurückgezogen – die Witwe trauerte in Einsamkeit und zog sich etwas aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt wurde die Blondine allerdings mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet!

Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen halten sie in Punta de Mita, Mexiko fest und siehe da: Sie genoss den paradiesischen Urlaub nicht alleine! Die Fotos zeigen Crystal knutschend, Händchen haltend und turtelnd mit Nathan Levi. Dabei kann der Ingenieur kaum den Blick von seiner Begleitung lösen und auch die TV-Bekanntheit sieht überglücklich aus. Zuvor wurde das Paar noch nie zusammen abgelichtet.

Ein Bekannter enthüllt im Interview mit The Sun allerdings, dass die zwei schon länger Kontakt haben: "Sie daten sich seit ungefähr vier Monaten. Er ist klug, fürsorglich und sie fühlt sich an seiner Seite sicher. [...] Sie ist so glücklich wie seit Jahren nicht mehr", meint der Insider. Ein Statement von Crystal persönlich steht noch aus.

Getty Images Hugh Hefner und Crystal Harris

Archer Publicity/ MEGA Nathan Levi und Crystal Hefner

Archer Publicity/ MEGA Crystal Hefner und Nathan Levi in Mexiko



