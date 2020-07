Angst vor Fremdturtelei? Seit ein paar Tagen ist bekannt, wer schon bald in der Star-Version von Temptation Island seine Liebe auf die Probe stellen wird. Giulia Siegel (45) und ihr Liebster Ludwig Heer (39) treten bei Temptation Island V.I.P an. Zu ihnen gesellen sich außerdem Ballermann-Sänger Willi Herren (45) und seine Frau Jasmin (41), das Love Island-Pärchen Stephanie Schmitz (26) und Julian Evangelos (28) sowie die Teilnehmer der aktuellen Normalo-Ausgabe Calvin Kleinen und seine Partnerin Roxy. Promiflash wollte von Giulia und Ludwig schon mal wissen, wie sie ihr Durchhaltevermögen einschätzen.

"Unsere Beziehung würde überhaupt nicht funktionieren, wenn wir nicht daran glauben würden", stellte der 39-Jährige im Gespräch mit Promiflash klar. Auch, dass die zwei während der Show räumlich getrennt sein werden, bereite ihnen kein Kopfzerbrechen. Weil die Blondine oft als DJane in Clubs auflegt, führe das Paar ohnehin seit vier Jahren fast eine Fernbeziehung: "Wir können es ein paar Tage ohne einander aushalten", erklärte der Koch.

Was seine Liebste allerdings doch etwas beunruhigen könnte, ist der Fakt, dass Ludwig im Vorfeld seinen Spielraum abklopfte. "Also ich habe jetzt nicht gefragt: 'Darf ich das, das und das?' – bis jetzt gar nicht. Aber Ludwig ist da schon eher so: 'Wie weit kann ich denn gehen, wie viele Mädels dürfen bei mir im Bett schlafen?'", meinte sie. Deshalb habe sie eine Regel aufgestellt – wie diese lautet, werde sie vor der Ausstrahlung aber nicht verraten.

privat Giulia Siegel und Ludwig Heer, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Getty Images Ludwig Heer im November 2018

Getty Images Giulia Siegel und ihr Partner Ludwig Heer



