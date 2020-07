Lena Gercke (32) präsentiert stolz ihre Rundungen nach der Schwangerschaft! Anfang Juli hat sich das Leben der ersten Gewinnerin von Germany's next Topmodel vollkommen verändert: Ihre Tochter Zoe ist auf der Welt. Erst vor wenigen Tagen hielt die frischgebackene Mama ihre Community mit einem süßen Familienschnappschuss auf dem Laufenden. Jetzt teilte das Model erneut Einblicke nach der Geburt ihres ersten Kindes: Lena zeigt ihren After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story schlüpfte Lena nun in die neuen Teile ihrer eigenen Modekollektion und zeigte die Outfits vor dem Spiegel. Dabei konnten die Follower der Neu-Mama auch einen Blick auf ihre Körpermitte erhaschen: Wo vor wenigen Wochen ein praller Babybauch zu sehen war, macht sich nur noch eine leichte Wölbung bemerkbar. Die Beauty fühlt sich dabei sichtlich wohl in ihrer Haut und blickt mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera.

Aber nicht nur Lenas Körper hat sich seit den anderen Umständen verändert – auch ihr Alltag läuft nun anders ab: "Ich habe keine Zeit mehr zu bügeln", verriet die Blondine via Instagram. Ihr Fokus liegt jetzt wohl erst mal voll und ganz auf ihrem kleinen Töchterchen.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Juli 2020

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Moderatorin

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Würdet ihr euch über weitere Aufnahmen der Neu-Mama freuen? Oh ja, total! Nee, lass mal! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de