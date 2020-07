Blake Lively (32) weiß offenbar noch ganz genau, warum sie sich Ryan Reynolds (43) damals angelte! 2011 heirateten die beiden Schauspieler. Bei den Dreharbeiten zu Green Lantern hat das Paar sich kennen und lieben gelernt. Nach wie vor bringt der Anblick ihres Ehemanns Blake wohl um den Verstand. Jetzt teilte Ryan eine ältere Filmszene von sich, woraufhin wohl nicht nur seine Fans, sondern auch seine Frau mit Schnappatmung zu kämpfen hatte!

Auf Instagram veröffentlichte der 43-Jährige eine Filmsequenz aus "Buried – Lebend begraben" von 2010, in der er in einer vergrabenen Holztruhe ums nackte Überleben kämpfen muss. Dabei liegt der Hottie verschwitzt und schmutzig auf dem Boden und trinkt durstig seine letzten Schlucke Wasser. "Ich glaube, dadurch bin ich gerade schwanger geworden", witzelte Blake daraufhin in der Kommentarspalte. Die Beauty macht kein Geheimnis daraus, dass sie ihren Mann wohl unfassbar heiß findet!

Das Kompliment seiner Ehefrau ließ der Deadpool-Star aber nicht unkommentiert stehen. In gewohnt ironischer Art antwortete er: "Ich werde ab dem 22. Juli bis für immer und ewig nicht im Büro sein. Wenn Sie während meiner Abwesenheit sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an jemand anderen", scherzte der Zweifach-Vater. "Andernfalls werde ich so bald wie möglich nach meiner unwahrscheinlichen Rückkehr auf Ihre Nachricht antworten", witzelte er gegen seine Gattin.

Anzeige

Instagram / blakelively Blake Lively und Ryan Reynolds

Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im Jahr 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de