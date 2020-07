Für Sarah (29) und Dominic Harrison (29) beginnt bald eine aufregende Zeit, denn: Schon in einigen Tagen werden sie ihr zweites Kind als stolze Eltern begrüßen. Die To-do-Liste ist mittlerweile abgearbeitet und die Familie kommt so langsam etwas zur Ruhe. Kurz bevor Baby Nummer zwei aber das Licht der Welt erblickt, gönnen sich die YouTuber nun noch etwas Zweisamkeit. Für wenige Stunden haben Sarah und Domi sturmfrei und diese nutzen die zwei für... ein ausgiebiges Nickerchen!

"Das Kind ist bei der Oma und wir zwei wissen nicht, was wir machen sollen", verrät Domi in seiner Instagram-Story, während sich Sarah an ihn kuschelt. Mia (2) bleibt für eine Nacht bei ihrer Oma, damit die Netz-Stars noch mal einen Abend ganz für sich haben. "Wir chillen jetzt noch ein bisschen auf der Terrasse, ist noch ein recht angenehmes Klima... und das war es auch schon, glaube ich. Viel mehr passiert heute nicht bei uns", lacht der Münchner und freut sich schon gewaltig aufs Ausschlafen!

Nachdem sich das Paar einfach mal fast zehn Stunden ins Traumland verabschiedet und bis morgens um neun schläft, meldet sich Sarah mit guter Laune bei ihrer Community zurück. "Wir zwei gehen jetzt zum Frühstücken, gehen dann vielleicht noch etwas in die Stadt, bisschen schlendern, mal schauen", erzählt die werdende Mama, die sich schon mächtig darauf freut, ihre Erstgeborene am Abend wieder in die Arme zu schießen.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison in München

Anzeige

Instagram/sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose, Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de