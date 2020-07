Noch mehr Schocknachrichten für Katie Price (42). Schon seit Wochen folgt bei dem britischen Model eine Hiobsbotschaft auf die andere. Zuletzt stand es nicht nur gesundheitlich sehr schlecht um ihren ältesten Sohn Harvey (18) – auch der Hund ihrer Tochter Princess (13) ist gestorben. Zudem wurde zu Beginn des Monats auch im Haus der Familie eingebrochen. Jetzt die nächste schlechte Nachricht: Bei dem einen Einbruch ist es nicht geblieben. Bei der TV-Bekanntheit wurde ein zweites Mal eingebrochen.

Wie The Sun jetzt berichtet, soll eine Gruppe von Männern in der Nacht zum Samstag versucht haben, in das Haus der 42-Jährigen zu gelangen. Nachdem ein Nachbar die Unbekannten entdeckt hatte, meldete Katie den unerlaubten Aufenthalt bei der Polizei. "Ich habe die Polizei schon angerufen und ihnen alles erzählt. Ich habe jemanden zu meinem Haus geschickt, der ein Vorhängeschloss an das Tor anbringt. Es sieht so aus, als wollten die Leute es zerstören, um wieder reinzukommen", ärgerte sie sich.

Auch wenn gerade ein dramatischer Vorfall den nächsten jagt, gibt es offenbar zumindest hinsichtlich des Gesundheitszustandes ihres Sprösslings Entwarnung: Der Jugendliche wurde aus dem Krankenhaus entlassen. "Es fühlt sich an wie Weihnachten. Ich kann nicht aufhören zu lächeln", verriet die Unternehmerin im Interview.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit Sohn Harvey, Juli 2020

Anzeige

Getty Images Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Harvey und Katie Price



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de