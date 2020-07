Mit wem ist Nathalie Bleicher-Woth (23) denn da unterwegs? Die beliebte Kim-Darstellerin von Berlin - Tag & Nacht befindet sich aktuell in einer wohlverdienten Drehpause. Diese genießt sie in ihrer Heimatstadt Worms, um ein bisschen auszuspannen. Ihre bessere Hälfte, deren Identität sie bis heute geheim hält, lebt in England, weshalb sich das Paar nicht so oft sehen kann. Jetzt hat Nathalie ein Video veröffentlicht, das sie beim Händchenhalten zeigt – und die andere Person ist nicht ihre Freundin!

Um in ein paar Tagen wieder gestärkt ans Set zurückkehren zu können, sammelt die Schönheit momentan Energie im Kreise ihrer Liebsten. In ihrer Instagram-Story kann man Nathalie bei einem schönen Sommerausflug zusehen, den sie nicht alleine beschreitet. In einer Sequenz zeigt die Schauspielerin eine Boomerang-Aufnahme, in der sie ganz vertraut mit einer unbekannten Person Händchen hält. Doch keine Sorge, es handelt sich dabei um einen kleinen Jungen – genauer gesagt: An ihrer Seite ist ihr jüngster Bruder. Dabei lobt die Wahl-Berlinerin humorvoll seinen Style, denn der 10-Jährige trägt Socken in seinen Sandalen.

Vor ihrer Abreise in den Heimaturlaub hatte sich Nathalie noch eine Beauty-Behandlung gegönnt – sie ließ sich ihre Haare per Extensions verdichten. Diese aufwendige Behandlung lässt sie übrigens schon seit ihrem 14. Lebensjahr regelmäßig durchführen, damit sie eine wallende Mähne bekommt.

Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

Nathalie Bleicher-Woth, BTN-Star

Schauspielerin Nathalie Bleicher-Woth



