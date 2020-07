Das ist eine bunte Mischung! Das selbst ernannte It-Girl Georgina Fleur (30) feiert nach einer langen Reality-TV-Pause gleich zwei Fernsehauftritte in diesem Jahr. Außer beim Sommerhaus der Stars, welches in diesem Herbst ausgestrahlt wird, ist die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin seit Mittwochabend in der neuen Show Kampf der Realitystars zu sehen. Dabei treten 22 TV-bekannte Kandidaten in verschiedenen Challenges in Thailand gegeneinander an: Promiflash fragte bei Georgina nach, wie sie sich mit ihren Konkurrenten verstanden hat.

"Trotz Traumstrand und wunderbarer Sala: Bei 'Kampf der Realitystars' treffen 22 echte Charaktere aufeinander. Ganz klar – die geraten auch mal aneinander", gab die 30-Jährige im Promiflash-Interview zu. Erst nach ihrem Einzug in das Luxusanwesen habe sie gewusst, gegen wen sie in dem Format antreten musste. Moderator Jürgen Milski (56) und Deutschland sucht den Superstar-Sternchen Annemarie Eilfeld (30) "kenne und schätze ich aus früheren Sendungen". Doch offenbar konnten nicht alle Teilnehmer Georgina von sich überzeugen. "Insbesondere gibt es ja einige Menschen, die immer etwas zu meckern haben", zeigte sie sich eher genervt – doch wen sie genau meinte, ließ sie offen.

Auch im Sommerhaus schien Georgina Probleme mit ihren Mitbewohnern gehabt zu haben. Nach nur drei Tagen brachen Georgina und ihr Verlobter Kubilay Özdemir das Projekt ab: Der Grund dafür soll ein Mega-Zoff mit den anderen Paaren gewesen sein.

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

RTL II Jürgen Milski, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

RTL II Annemarie Eilfeld, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020



