Barbara Meier (34) kann von ihrer Tochter offenbar gar nicht genug bekommen! Seit einigen Tagen dürfte sich der Alltag der ehemaligen Germany's next Topmodel-Gewinnerin komplett verändert haben: Das Model brachte sein erstes Kind zur Welt. Am vergangenen Freitag feierte die frischgebackene Mutter einer kleinen Tochter dann ihren 34. Geburtstag. Zu diesem Anlass wurde Barbara sogar regelrecht mit Geschenken überschüttet – dabei braucht sie derzeit nur eine Person!

Auf ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss posierte Barbara mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht zwischen einem Meer an bunten Blumen. "Ich habe so viele wunderschöne Blumen heute bekommen", schwärmte die Neu-Mama am Abend ihres Ehrentages. Dabei hatte die Beauty mit so vielen Glückwünschen ihrer Liebsten gar nicht gerechnet: "Eigentlich hätte ich gar keine Geschenke gebraucht – hab ich mein schönstes Geschenk doch seit ein paar Tagen im Arm", verriet Barbara und spielte damit auf ihr Neugeborenes an.

Bereits zur Geburt ihres Nachwuchses erreichten Barbara zahlreiche Gratulationen in Form von Nachrichten, Blumen und Geschenken. "Es ist so schön, dass ihr euch alle so ehrlich mit uns freut. Mit euch macht alles ein klein bisschen mehr Spaß", teilte die rothaarige Schönheit kurz nach der Entbindung via Instagram mit.

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Instagram / barbarameier Model Barbara Meier in Los Angeles, 2018

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juli 2020



