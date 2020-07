Startschuss für die erste Staffel Temptation Island V.I.P., der Promi-Ausgabe der trashigen Fremdgesh-Show Temptation Island, welche von Angela Finger-Erben (40) moderiert wird. Doch wann werden Stephanie Schmitz (26), Julian Evangelos (28), Calvin Kleinen, Willi Herren (45), Giulia Siegel (45) und Co. vor die Kameras im Paradies treten? Ein genaues Datum wurde vom Sender bis dato noch nicht veröffentlicht. Jetzt scheinen die Dreharbeiten für die vier Paare anscheinend endlich loszugehen.

Das lassen jetzt Instagram-Posts der beteiligten Promis vermuten – einige von ihnen verkündeten heute eine Netz-Pause. "Ab heute sind mein Schatzi Julian und ich für zwei Wochen nicht für euch da. Wir freuen uns, euch danach wieder zu entertainen. Denkt an uns", schrieb zum Beispiel Stephi in ihrer Story. Und auch Calvin verabschiedete sich von seinen Followern für 14 Tage – angeblich, weil er mit seiner Roxy Urlaub machen will.

Willi Herren dagegen hat ganz spontan seinen Pärchen-Urlaub mit Ehefrau Jasmin (41) verlängert, obwohl sie angeblich schon kurz vor der Abreise waren. Sieht ganz so aus, als würde es auf "Tempation Island" schon bald wieder heiß hergehen.

