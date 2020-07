Das dürfte die Reality-TV-Fans ordentlich freuen! Das beliebte Fernsehformat Temptation Island geht in eine neue Runde – doch dieses Mal ist alles anders! Anstatt Normalo-Pärchen gehen in der neuen Show "Temptation Island V.I.P." nämlich demnächst deutsche Stars mit ihren Partnern an den Start, um ihre Liebe auf die Probe zu stellen. Doch mit diesen Neuigkeiten noch nicht genug: Die prominenten Inselbewohner stehen bereits fest!

Der Sender RTL gab jetzt die Teilnehmer des Reality-TV-Formats bekannt. Neben Ballermann-Star Willi Herren (45) und seiner Frau Jasmin (41) wagen sich auch weitere deutsche Promis auf die Insel der Versuchung: Auch Giulia Siegel (45) und ihr Freund Ludwig Heer (39) werden in der neuen Show zu sehen sein. Außerdem werden auch die Ex-Love Island-Stars Stephanie Schmitz (26) und Julian Evangelos (28) sowie die ehemaligen Temptation Island-Teilnehmer Calvin und Roxy ihre Liebe unter Beweis stellen.

Dabei haben aber auch Willi und seine Jasmin sowie Giulia und ihr Ludwig bereits Reality-TV-Luft geschnuppert. Beide Paare nahmen in der Vergangenheit schon an der beliebten Show Das Sommerhaus der Stars teil, wo ihre Beziehung ebenfalls auf die Probe gestellt wurde.

Anzeige

ActionPress Jasmin und Willi Herren bei der Dorint Charity Night in Köln im Dezember 2019

Anzeige

David Portnicki Calvin Kleinen und Roxy

Anzeige

Getty Images Giulia Siegel und Ludwig Heer, Juli 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de