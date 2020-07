Sie zeigt, was sie hat! Die gebürtige Hamburgerin Caro Daur (25) begeistert ihre Fans auf Social Media nicht nur mit ihrem eleganten Stil und ihren lebendigen Bildern: Neben ihren außergewöhnlichen Outfits präsentiert die Modebloggerin auch regelmäßig ihre Fitness-Routine. Dabei stellt die Blondine nur allzu gern ihren durchtrainierten Körper zur Schau – so auch jetzt wieder: Caro gibt in ihrem jüngsten Post den Blick auf ihre muskulöse Strandfigur frei.

Auf ihrem Instagram-Profil hat die 25-jährige Schönheit nun den besagten Schnappschuss veröffentlicht: Auf dem Spiegel-Selfie posiert Caro in einem knappen grünen Bikini-Zweiteiler, der ihren muskulösen Beachbody perfekt in Szene setzt. "In den nächsten sieben Tagen werde ich im Bikini leben", kommentierte sie in Vorfreude auf ihren Urlaub auf der italienischen Insel Capri. Und an ihrem Ferienort wird sie mit Sicherheit genügend Möglichkeiten haben, um ihre Strandfigur zu zeigen.

Und was sagen die Fans zu dem durchtrainierten Körper der Influencerin? Caros Community überhäuft ihr Idol mit Likes und Komplimenten. "Du bist mehr als makellos", "Umwerfend! Dein Körper ist ein Traum" oder auch "Du bist so wunderschön", lauten nur ein paar der durchweg positiven Kommentare. Aber was sagt ihr denn zu Caros Bikini-Pic? Stimmt ab!

Instagram / carodaur Caro Dauer im Juli 2020

Instagram / carodaur Caro Dauer im Mai 2020 in Hamburg

Instagram / carodaur Caro Daur im März 2020



