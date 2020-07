Melissa und Philipp von Hochzeit auf den ersten Blick haben großartige Neuigkeiten: Sie werden Eltern! Das gab das Paar, das sich vor laufenden Fernsehkameras und direkt am Traualtar kennengelernt hatte, bereits Anfang Juli bekannt. Während sie ihre Liebesgeschichte mit ganz Deutschland geteilt hatten, planen sie in Bezug auf ihren heranwachsenden Spross nun aber anders zu handeln: Ein wichtiges Detail über ihr noch ungeborenes Baby wollen sie unbedingt für sich behalten.

In einer Frage- und Antwortrunde in Philipps Instagram-Story wollte ein User wissen: "Sagt ihr den Namen, wenn ihr einen habt?" – worauf der werdende Vater eine ganz klare Antwort hatte: "Das Kind wird hier immer nur 'Mucki' heißen. Den echten Namen verraten wir nicht", lautete seine Rückmeldung. Obwohl sich die Fans des Paares also mit dem Spitznamen zufriedengeben müssen, wird es aber schon bald ein anderes spannendes Detail für sie geben.

Auf die Frage, ob Melissa und Philipp ein Mädchen oder einen Jungen bekommen, entgegnete der Fast-Papa: "Das Geschlecht verraten wir noch nicht. Wir werden euch aber in naher Zukunft etwas zum Geschlecht sagen." Na, so bekommt die Community des Fernsehpärchens also doch noch Einblicke in deren Kindersegen!

Hannah Meinhardt Melissa und Philipp, Fernsehstars

Hannah Meinhardt Melissa und Phillipps Schwangerschaftsverkündung

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa



