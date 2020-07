So niedlich ist Umut Kekillis Baby! Im vergangenen Februar haben sich der Fußballprofi und seine Freundin Ina Maria Schnitzer mit freudigen Nachrichten im Netz gemeldet und verkündet, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Am Dienstag war es dann endlich so weit: Die beiden sind Eltern eines Mädchens geworden. Nun teilt die stolze Neu-Mama das erste Foto ihrer Kleinen im Netz!

Schon kurz nach der Entbindung stellt Ina Maria die kleine Kaia ihren zahlreichen Instagram-Followern vor. Sie postet ein Foto, auf dem sie ihre Maus behütend in den Armen hält. Ihr Säugling ist dabei dick eingewickelt in eine Kuscheldecke und trägt eine weiße Mütze. Zu dem niedlichen Schnappschuss schreibt die Brünette: "Unsere wunderschöne Kaia ist an diesem Morgen zur Welt gekommen. Wir sind überglücklich und so gesegnet!"

Natürlich lassen es sich die Fans der Beauty nicht nehmen, ihr und Umut zu ihrem Babyglück zu gratulieren: "Herzlichen Glückwunsch, sie ist unglaublich niedlich!", kommentiert beispielsweise ein Follower. Ein anderer schreibt: "Oh, wie schön! Alles erdenklich Gute und das ist so ein schöner Name!"

Anzeige

Instagram / umut_kekilli Umut Kekilli und Ina Maria Schnitzer

Anzeige

Instagram / joca Ina Maria Schnitzer mit ihrer Tochter

Anzeige

Privat Umut Kekilli und Ina Maria Schnitzer im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de