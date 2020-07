Anfang des Monats jährte sich ein schwerer Schicksalsschlag für Familie Katzenberger-Cordalis zum ersten Mal: Am 2. Juli 2019 mussten sie sich von ihrem geliebten Familienoberhaupt, dem Schlager-Star Costa Cordalis (✝75) verabschieden. Der Musiker verstarb nach längerer Krankheit. Der Verlust geht der Familie weiterhin sehr nah. So denkt seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger (33) regelmäßig an ihn – besonders an diese Worte von Costa erinnert sie sich dabei zurück...

"Costa hat so viele schöne Sachen gesagt", schwärmte die Katze jetzt im Promiflash-Interview. "Aber ein Satz, der mir immer im Kopf bleiben wird, ist: 'Dannchen, du bist stark. Du bist Herr über alle Schwächen.'", ließ Dani den bedeutenden Moment Revue passieren. Diesen Satz rufe sie sich immer ins Gedächtnis, wenn es ihr schlecht ginge –"oder wenn ich wieder irgendeinen blöden Kommentar bei Instagram lese", erzählte die Kultblondine weiter.

Die Frau von Lucas Cordalis (52) sprach nur in den höchsten Tönen von ihrem verstorbenen Schwiegervater: "Ich bin dankbar dafür, dass ich ihn kennenlernen durfte", betonte Daniela weiter. "Er war so ein Künstler, ein Freigeist. Er hat immer gemacht, was er wollte. Er hat nie mit dem Takt getanzt", beschrieb sie den Sänger.

Instagram/danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Juli 2020

Facebook / Daniela Katzenberger Costa Cordalis und Daniela Katzenberger im Jahr 2016

Friedrich, Jürgen / ActionPress Costa Cordalis im Mai 2017



