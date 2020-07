Hätten die Fans das Babyglück schon am Freitag erahnen können? Seit Montag ist es offiziell: Joe Jonas (30) und Sophie Turner (24) sind tatsächlich Eltern geworden – und das angeblich bereits am vergangenen Mittwoch. Während die Geburt des Nachwuchses nun von einem Pressesprecher verkündet wurde, hüllt sich das Paar selbst bisher noch eisern in Schweigen. Nun vermuten Fans allerdings, dass der

frischgebackene Papa die Ankunft seiner Tochter bei seinen Fans durch die Blume angekündigt haben könnte!

Der Grund für diese Annahme: Joe veröffentlichte doch glatt am Freitag eine EP (beziehungsweise eine Playlist) namens "Dance With Joe". Diese besteht aus sechs Songs von den Jonas Brothers und Joes zweitem Musikprojekt DNCE. Für die Supporter schien die Sache damit klar: "Also als Joe die 'Dance With Joe'-EP veröffentlichte, feierte er eigentlich die Geburt seiner Tochter", vermutete ein User auf Twitter. "Ich glaube, das ist eine subtile Art, zu sagen, dass Baby Jonas auf der Welt ist oder kommt. Ohne es wirklich zu sagen. Das ist meine Vermutung", postete eine andere Nutzerin. Ebenfalls auffällig: Seine Bandmitglieder und Brüder Nick Jonas (27) und Kevin Jonas (32) haben keine derartige Playlist releast.

Laut eines TMZ-Insiders soll die kleine Dame den Namen Willa tragen. Eckdaten wie Name, Geschlecht, Größe, Gewicht oder Geburtsdatum sind bisher allerdings noch nicht bestätigt. Die Fans überlegten bereits im Vorfeld, ob Sophie und Joe ein Mädchen erwarten. Schließlich war die Game of Thrones-Bekanntheit verdächtig oft in rosafarbenen Kleidern unterwegs.

BG028/Bauergriffin.com / MEGA Joe Jonas und Sophie Turner im März 2020

Getty Images Die Jonas Brothers im Februar 2020 in Beverly Hills

Rachpoot/MEGA Sophie Turner im Juli 2020



