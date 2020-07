Legt Saskia Beecks (32) aktuell etwa eine Social-Media-Pause ein? Vergangene Woche löste eine Story auf Instagram eine Debatte unter ihren rund 606.000 Followern aus: Ein Großteil ihrer Community war sich sicher, an der Körpermitte der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin einen Babybauch zu erkennen. Von einer Reaktion auf die Nachwuchsmutmaßungen fehlt bis heute jede Spur. Und auch sonst hat sich Saskia komplett zurückgezogen.

Für gewöhnlich lässt Saskia die Netzwelt an ihrem Leben teilhaben – sogar sehr aktiv. Kaum ein Tag vergeht, an dem die 32-Jährige sich nicht zu Wort meldet. Seit den Spekulationen rund um eine mögliche Schwangerschaft ist sie nun jedoch wie vom Erdboden verschwunden. Unter ihrem letzten Insta-Post vom 1. Juli häufen sich daher Kommentare, in denen Fans sich beunruhigt zeigen. "Geht's dir gut? Wo steckst du? Muss man sich Sorgen machen?", schreibt ein User unter den Beitrag.

Ob Saskia die Gerüchteküche zu heiß geworden ist und sie sich deswegen eine Auszeit gönnt? Oder ist die Influencerin möglicherweise durch die Vorbereitungen für Promi Big Brother zu sehr eingespannt? Schließlich zieht sie angeblich in der kommenden Woche in den TV-Container und dürfte noch das ein oder andere zu regeln haben.

Instagram / saskiabeecks TV-Sternchen Saskia Beecks

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks im Juli 2020

Actionpress/ Tamara Bieber Saskia Beecks bei der Glow im September 2019



