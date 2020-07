Diesen stählernen Körper kann Matthew McConaughey durchaus zeigen! Letztes Jahr im November feierte der Hollywood-Star seinen 50. Geburtstag. Schon jetzt kann der Schauspieler mit Kassenschlagern wie "The Wolf of Wallstreet" oder "Interstellar" im Gepäck auf eine beachtliche Karriere in der Traumfabrik zurückblicken – für seine Darstellung in "Dallas Buyers Club" räumte er sogar einen Oscar ab. Und noch mehr! Jetzt beweisen kürzlich geknipste Strandfotos des gebürtigen Texaners: Nicht nur in der Schauspielerei ist dieser Mann topfit – sondern auch in Sachen Waschbrettbauch und Bizeps.

In roten Badeshorts wurde der "True Detective"-Darsteller vergnügt am Strand von Hawaii gesichtet. Mit Taucherbrille und Schnorchel in der Hand kam Matthew (50) wohl gerade aus dem kühlen Nass und wirkte sichtlich erfrischt. Zum absoluten Hingucker wurde dabei sein durchtrainierter Oberkörper. Der Blondschopf gewährte den Fotografen und Badegästen freie Sicht auf seine definierten Bauchmuskeln und muskulösen Oberarme.

Mit von der Partie war auch seine Ehefrau Camila Alves (38), mit der der Oscar-Preisträger seit 2012 verheiratet ist. Im Gegensatz zu ihrem Göttergatten entschied sie sich für einen Fitness-Look. In Sportleggings und Tauchmontur machte sie sich auf einem Boot für ihren Tauchgang bereit. Danach genoss das Liebespaar in den Wellen ein bisschen Zweisamkeit. Ihre drei Kinder waren bei dem Badespaß nicht zu sehen.

MEGA Matthew McConaughey im Jahr 2020

MEGA Camila Alves im Jahr 2020

Getty Images Matthew McConaughey und seine Ehefrau Camila Alves im Jahr 2019



