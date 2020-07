Cro (30) krempelt anscheinend sein Leben um! Der Rapper hatte bereits 2012 mit seinem Hit "Easy" seinen großen Durchbruch in der deutschen Musikszene gefeiert. Doch in der letzten Zeit wurde es ruhiger – mittlerweile löschte der Pandamaskenträger sogar all seine Beiträge in den sozialen Medien. Vor wenigen Stunden postete der "Hi Kids"-Interpret allerdings einen Rückblick mit alten Songs und Schnappschüssen aus seiner bisherigen Karriere. Das sorgte für große Verwirrung bei seinen Followern. Jetzt meldete sich Cro erneut im Netz, doch mit dieser Nachricht hat wohl kaum jemand gerechnet…

Auf Instagram teilte Carlo Waibel – wie er mit bürgerlichem Namen heißt – ein düsteres Video, in dem man eine Person sieht, die ein Grab schaufelt. Kurz darauf wird die legendäre Pandamaske des Songwriters in dem Loch verbuddelt. "Ruhe in Frieden, Cro", schrieb der 30-Jährige zu dem Post. Ob der Pop-Rap-Künstler damit seine Musikkarriere wirklich an den Nagel hängt, ist bisher unklar. Die Kommentarspalte ist mit zahlreichen Fan-Nachrichten überhäuft. "Bitte sag nicht, dass du aufhörst" oder "Okay, jetzt habe ich wirklich Angst", schrieben zwei besorgte User.

Andere Fans hingegen scheinen davon überzeugt zu sein, dass Cro mit diesem Video einen Neustart und auch ein neues Album ankündigt. "Da kommt etwas, ich spüre es" und "Er plant etwas ganz Großes", scheinen die Fans zu erahnen. Sie sind sich sicher, dass er jetzt ohne sein ehemaliges Lieblings-Accessoire durchstarten werde.

Instagram / thisiscro Musiker Cro mit einer Katze vor dem Gesicht

Getty Images Rapper Cro beim ISS Dome 2018

Sean Gallup/ Getty Images Cro beim "GQ Men Of The Year"-Award 2016



