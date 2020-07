Diese Aufnahmen dürften einige Fans enttäuschen! Eigentlich galten Matt Smith (37) und Lily James (31) als wahrhaftiges Traumpaar. Nach der gemeinsamen Arbeit am Set von "Stolz und Vorurteil & Zombies" im Jahre 2014 wurden die beiden ein Paar und gingen anschließend fünf Jahre lang gemeinsam durchs Leben – bis sie im Dezember 2019 ihre Trennung bekannt gaben. Im Mai wurde zuletzt gemunkelt, dass die einstigen Liebenden sich wieder annähern. Für ein Liebes-Comeback hat es aber offenbar doch nicht gereicht: Der The Crown-Darsteller wurde nun mit einer anderen Frau abgelichtet!

Paparazzi sichteten Matt in Begleitung einer jungen Blondine in der Nähe seines Londoner Hauses. Lässig mit Cap, Sonnenbrille und einem Softdrink in der Hand schlenderte der Schauspieler durch die Straßen seines Wohnviertels und schien sich prächtig mit der Dame an seiner Seite zu verstehen. Die Unbekannte setzte ebenfalls auf einen legeren Look – mit weißer Jeans, Crop-Top und Sneakers. Im Arm hielt sie dabei einige Snacks, welche die beiden zuvor in einem griechischen Restaurant besorgt hatten.

Ob Matt in der unbekannten Schönheit seine neue Liebe gefunden hat? Ein Augenzeuge berichtete jedenfalls, dass die Chemie bei dem Duo zu stimmen schien: "Matt sah ziemlich entspannt in der Gegenwart der Frau aus – und sie wirkten so, als stünden sie sich nahe, während sie strahlten und lachten."

Anzeige

Getty Images Matt Smith und Lily James

Anzeige

MEGA Matt Smith in unbekannter Begleitung im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Matt Smith, "The Crown"-Darsteller



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de