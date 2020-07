Dieser Mann bringt zahlreiche Herzen zum Schmelzen! Die Erotik-Romanze 365 Days feierte in den vergangenen Wochen Riesenerfolge. Dazu tragen sicherlich die heißen Sexszenen bei, die auf viele Zuschauer täuschend echt wirken. Doch auch der männliche Hauptdarsteller und Frauenschwarm Michele Morrone dürfte einen erheblichen Einfluss auf den Megahype haben. Und ist dem einen oder anderen Fan zurzeit näher, als man meint: Aktuell hält sich der Italiener in Berlin auf – Promiflash hat ihn getroffen!

Michele startet gerade nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Sänger voll durch: Er ist momentan für Musikaufnahmen in der deutschen Hauptstadt. Promiflash hat den Beau während einer Pause gesichtet: Der 29-Jährige rauchte eine Zigarette an der Spree. Er präsentierte sich dabei gewohnt chic mit einer coolen Sonnenbrille und elegantem Hemd. Von seiner kleinen Auszeit postete er zudem einen kurzen Clip per Instagram-Story. Darin zeigte er sich bei dem Versuch, die deutsche Begrüßung "Guten Tag" korrekt auszusprechen.

Über den Besuch des Filmstars dürften sich wohl vor allem viele weibliche Fans freuen – immerhin hatte Michele schon Ende Juni in den sozialen Netzwerken angekündigt, in Berlin zu sein, und damit einen regelrechten Ansturm der Damen ausgelöst. Der Andrang hatte ihm aber wohl überhaupt nichts ausgemacht – stattdessen hatte er sogar kurz darauf ein Video der Situation in seiner Instagram-Story geteilt und kommentiert: "Danke Berlin, liebe Grüße!"

Promiflash Michele Morrone in Berlin

Promiflash Schauspieler Michele Morrone in Berlin im Juli 2020

Promiflash "365 Day"-Darsteller Michele Morrone in Berlin, 2020



