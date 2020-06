Ein waschechter Star zum Anfassen! Michele Morrone ist seit der Netflix-Premiere seines Streifens 365 Days international bekannt – und wird vor allem von seinen weiblichen Fans regelrecht umschwärmt. Der Grund: In dem Erotik-Drama spielt der Italiener den heißen Mafiaboss Massimo, der mit Gespielin Laura (Anna Maria Sieklucka) stürmische Sexmomente genießt. Der Schauspieler ist gefragt: Innerhalb eines Monats konnte er fast sechs Millionen neue Instagram-Follower auf seinem Account versammeln! Und der Hottie scheint diese neue Aufmerksamkeit zu genießen – ohne abgehoben zu sein. Bei seinem Deutschlandbesuch ging er mit seinen Fans auf Tuchfühlung!

Am Sonntag besuchte der Muskelmann die Hauptstadt – und dokumentierte seinen Trip auf Instagram. Nach einem Essen in einem Steak-Restaurant wurde der 29-Jährige von einer Traube Fans erwartet. Anstatt mit Starallüren davonzurauschen, nahm er sich die Zeit, um mit jedem Supporter ein Foto zu machen. Er nahm sie sogar in den Arm und plauderte ein wenig mit ihnen. "Danke Berlin, liebe Grüße", kommentierte Michele die Insta-Storys, in denen er den Fan-Ansturm teilte.

Michele ist überwältigt von der wahnsinnigen Unterstützung seiner Fans. In einem Instagram-Video fasste er vor Kurzem seine Dankbarkeit in Worte: "Ich will mich bei euch allen bedanken, dass ihr mir so viele Nachrichten schreibt. Ich schätze das sehr. Ich würde gerne alle von euch umarmen! Ich bekomme so viel Liebe von euch, danke!"

