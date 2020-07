Romina fährt ihre Krallen aus! Im Kampf um den Schwiegertochter gesucht-Single Dennis kennt die 29-Jährige offenbar kein Pardon: Sie möchte den tätowierten TV-Junggesellen ganz klar für sich gewinnen. Ihre Konkurrentinnen haben zwar das gleiche Ziel, gehen bisher jedoch etwas entspannter in den Kampf – wofür Romina kein Verständnis zu haben scheint. Sie wirft ihren Mitstreiterinnen sogar vor, ein falsches Spiel zu spielen.

Im Gespräch mit Dennis' Mama Carmen beteuert Charleen: "Ich mag die anderen Mädels echt gerne mittlerweile und ich bin froh, dass wir uns so gut verstehen." Eine Aussage, bei der Romina alles aus dem Gesicht fällt: "Das ist für mich wieder sehr gespielt gewesen, weil's ja nicht der Fall ist. Von meiner Seite auf jeden Fall nicht. Ich weiß ja nicht, was sie sich da einbildet. Aber das ist für mich eine Lüge", stellt die Kinderpflegerin hinterher im Einzelinterview klar.

Ob Romina mit so viel Ehrgeiz bei Dennis punkten kann? Irgendwie ist der Funke anscheinend noch nicht so ganz übergesprungen: "Du ziehst ein Gesicht, wo ich denke, du hast gar keinen Bock auf mich. Du hast manchmal wirklich so einen Blick, wo man denkt: 'Okay gut, dann halte ich mal ein bisschen Abstand'", gesteht ihr der 34-Jährige ganz offen und ehrlich.

TVNOW Vera Int-Veen mit Dennis und dessen Mutter Carmen von "Schwiegertochter gesucht"

TVNOW Dennis, Carmen und Romina bei "Schwiegertochter gesucht"

Schwiegertochter gesucht, RTL Dennis und seine Mutter Carmen, "Schwiegertochter gesucht" 2020



