Wird Romina ihr Temperament zum Verhängnis? In der aktuellen Staffel von Schwiegertochter gesucht wollte die Show-Kandidatin eigentlich Junggeselle Dennis um den Finger wickeln. Die Kinderpflegerin mit italienischen Wurzeln hat allerdings ganz schön Feuer im Blut – und damit weiß ihr Traummann nicht so recht umzugehen. In einem ehrlichen Vier-Augen-Gespräch rät er ihr schließlich, sich zu zügeln. Ob Romina sich damit bereits ihre Chancen verspielt hat?

"Mein Temperament steht mir schon manchmal im Weg, weil ich das einfach nicht zurückhalten kann", gibt die 29-Jährige offen im Einzelinterview zu. Mit diesem Charakterzug kann sie bei Dennis offenbar nicht wirklich punkten. "Dieses Temperament schreckt einen schon ab. Von daher muss sie da schon so ein bisschen runterschrauben", erklärt er und macht gegenüber Romina deutlich, dass sie für sein Empfinden gelegentlich etwas "drüber" ist: "Du sagst deine Meinung und zeigst dich, wie du bist. Nur könntest du schon einen kleinen Gang runterschalten."

Die Niederrheinländerin empfindet dies als einen Schlag ins Gesicht: "In dem Moment hab ich mir gedacht: 'Okay, bin ich vielleicht doch zu temperamentvoll für ihn? Sucht er vielleicht eher etwas Ruhigeres?'" Nach der Unterhaltung zieht Romina eine Zwischenbilanz – und in ihren Augen haben ihre Konkurrentinnen die Nase vorn. "Ich bin nicht die Nummer eins", gesteht sie sich ein.

TVNOW Vera Int-Veen mit Dennis und dessen Mutter Carmen von "Schwiegertochter gesucht"

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Dennis

Schwiegertochter gesucht, RTL Dennis und seine Mutter Carmen, "Schwiegertochter gesucht" 2020



