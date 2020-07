Was für ein süßes Pärchen! Anfang Juni machten Sturm der Liebe-Darsteller Florian Frowein (32) und Schauspielerin Livia Mischel (25) ihre Liebe offiziell. Die Beziehung wurde bekannt, nachdem Livia ein gemeinsames Foto mit Florian auf Instagram gepostet hatte. Florian selbst hielt sich mit Paar-Postings im Netz zuvor zurück, doch nun machte er zur Freude seiner Fans eine Ausnahme: Er hat ein Couple-Pic mit seiner Livia veröffentlicht.

"Ich möchte dir nur sagen: danke", schrieb Florian zu einem Bild in seiner Instagram-Story, auf dem er seine Freundin liebevoll auf die Wange küsst, während sie verliebt in die Kamera blickt. Die 25-Jährige veröffentlichte den Schnappschuss ebenfalls in ihrer Story und hatte auch ein paar zärtliche Worte für ihren Freund übrig: "Ich liebe dich", ließ sie ihren Partner wissen.

Florian ist eigentlich dafür bekannt, sein Privatleben vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Im Gespräch mit Gala erklärte er im Mai, warum er sich trotzdem dazu entschlossen hatte, über seine neue Liebe zu sprechen: "Wenn Fans uns zusammen sehen und glauben, ich sei noch verheiratet, entsteht ein völlig falscher Eindruck von mir. Davor möchte ich mich schützen", führte er aus.

Instagram / liviamischel Livia Mischel und Florian Frowein, Mai 2020

Instagram / liviamischel Florian Frowein und Livia Mischel am Ammersee, Juli 2020

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Florian Frowein, "Sturm der Liebe"-Schauspieler



