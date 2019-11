Sind seine Liebsten damit einverstanden? Florian Frowein (31) feierte vor Kurzem ein Wiedersehen bei Sturm der Liebe: Nach seinem Ausstieg im März kehrte er vor Kurzem zum Fürstenhof zurück – nun nicht mehr nur als Boris, sondern zusätzlich als neuer "Traummann" Tim. Florians Sturm-Comeback bedeutet für ihn, dass er wieder pendeln muss, denn seine Frau und sein Kind leben in Köln – die Serie wird in München gedreht. Was also sagt seine Familie zu seiner Rückkehr ans Set?

Promiflash hat bei dem gebürtigen Wuppertaler nachgehakt. "Durch meine Rolle als Boris kannten wir das schon, wir wussten, was auf uns zukommt. Es war nicht so ein Schock", erklärte er im Interview. Gleichzeitig gab er zu, dass er für die Boris-Rolle allein nicht zu "Sturm der Liebe" zurückgekehrt wäre. "Nach anderthalb Jahren als Boris denkt man schon, man möchte andere Ufer angehen, anderes spielen", erklärte er dazu. Und das Reizvolle sei jetzt Tim und die Zwillingsgeschichte, "weil man als Schauspieler noch einmal zeigen kann, was man drauf hat."

Die Pendelei zwischen Köln und München sei ursprünglich einer der Gründe gewesen, warum Florian bei "Sturm der Liebe" aufgehört hatte: "Das ist parallel zu einer Hauptrolle mit teils dramatischen Handlungen ein hartes Brot. Das macht man vielleicht anderthalb Jahre, so wie ich. Aber irgendwann sind die Akkus leer", sagte er im Mai gegenüber Gala. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt schloss er ein Sturm-Comeback nicht aus.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.

ARD/Christof Arnold Léa Wegmann und Florian Frowein in einer Szene von "Sturm der Liebe"

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Florian Frowein bei der Red Summer Night

ARD / Christof Arnold Florian Frowein, "Sturm der Liebe"-Darsteller

