Wie gut harmoniert das neue TV-Pärchen? Seit heute dreht sich bei Sturm der Liebe alles um sie: Franzi (Léa Wegmann, 29) und Tim (Florian Frowein, 31), die in der 16. Staffel der Telenovela das Serien-Traumpaar verkörpern. Kein Wunder, dass es zwischen ihnen in der Serie funkt – aber wie sieht es abseits der Kameras aus? Auch privat scheint die Chemie zwischen den beiden neuen Hauptdarstellern des Daily-Formats zu stimmen: Im Promiflash-Interview schwärmte Florian in den höchsten Tönen von seiner Schauspielpartnerin!

"Mir gefällt die Zusammenarbeit super. Ich bin superglücklich und superzufrieden", erklärte er begeistert im Gespräch. Mit Léa sei die Arbeit direkt auf einer Ebene gewesen, die Spaß gemacht hätte, was ihn sehr glücklich mache. Und die Lobeshymnen gingen noch weiter: "Und bei mir und Léa ist es so, dass wir uns verstehen und das von Anfang an. Und egal was kommt und egal, wie viel Stress wir haben werden: Wir halten zusammen", betonte er gegenüber Promiflash.

Im Interview erklärte er außerdem, was er an der Liebesgeschichte zwischen seiner "Sturm der Liebe"-Rolle und Franzi am besten findet: "Ich würde sagen, dass es nicht diese abgedroschene Prinz-und-Prinzessinnen-Story ist. Was mir sehr gut gefällt ist, dass sie viele Reibungspunkte haben, dass sie sich auch mal nicht verstehen, Träume zerstören, wenn auch nicht mit voller Absicht." Es sei nicht so aalglatt und es sei auch keine Liebe auf den ersten Blick, sondern eine Liebe, die aus Hindernissen entstehen würde. "Es ist ein holpriger Weg für ihre Liebe", fasste er zusammen.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.

ARD/Christof Arnold Florian Frowein und Léa Wegmann beim Fotocall der 16. Staffel "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Léa Wegmann und Florian Frowein bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Léa Wegmann und Florian Frowein im Bavaria Filmstudio München in Geiselgasteig-Gruenwald

