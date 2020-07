Katie Price (42) wird momentan offenbar vom Pech verfolgt: Erst wird mehrfach in ihr Anwesen eingebrochen, dann musste ihr Sohn Harvey (18) in eine Klinik und jetzt das – sie hatte einen Horrorunfall, bei dem sich Katie einige Knochen gebrochen haben soll. Derzeit befindet sich das einstige Boxenluder mit ihrem Partner Carl Woods und ihren Kids Junior (15) und Princess (13) in der Türkei. Dort wollte die Britin nicht nur den ersten Liebesurlaub mit ihrem Freund genießen, sondern sich auch zusammen mit ihm die Zähne richten lassen. In einem Freizeitpark sei es schließlich passiert: Katie soll sich beide Beine gebrochen haben und wird wochenlang nicht laufen können.

Das berichtet jetzt The Sun mit einem Bild ihrer gegipsten Füße. Sie habe von einer Mauer springen wollen – ihre Knochen haben das offenbar nicht mitgemacht. Nach dem Unfall sei sie direkt in eine türkische Notaufnahme eingeliefert worden. Jetzt bereite sie sich darauf vor, ihren Urlaub früher beenden zu müssen und sich einer OP in Großbritannien zu unterziehen. Ärzte vor Ort hätten Katie bereits aufs Schlimmste vorbereitet: Bis zu sechs Monate lang wird sie nicht gehen können.

Auch ein Insider meldete sich gegenüber dem News-Outlet zu dem Vorfall bereits zu Wort: "Ein Haarriss geht durch die Knochen in beiden Fersen. Der Schmerz ist unerträglich." Die Quelle zeigte sich aber davon überzeugt, dass der größte Albtraum noch vor der 42-Jährigen liege: "Sie wird sich um ihre fünf Kinder kümmern müssen und dabei nicht laufen können." Hoffentlich wird sich der Reality-TV-Star dabei auf Carl verlassen können – zumindest stand er Katie bei, als Harvey wegen der Gefahr auf Organversagen ins Krankenhaus musste.

