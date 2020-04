Diese Nachricht bereitet den Fans von Rihanna (32) große Freude: Die Sängerin soll schon an ihrem neuen Album arbeiten. Zuletzt meldete sich die "Umbrella"-Interpretin Ende März mit der neuen Single "BELIEVE IT" bei den Musikliebhabern. Vier Jahre nach der Veröffentlichung ihrer letzten Produktion "ANTI" werden jetzt auch Informationen über ihre neue Platte bekannt: Es soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden!

"Rihanna hat über 100 Lieder fertig aufgenommen und produziert [...]", offenbarte ein Insider gegenüber HollywoodLife. Für Fans der barbadischen Sängerin bedeutet das, das Warten auf neue Musik könnte bald ein Ende haben. Die Grammy-Gewinnerin hätte jetzt alle Zeit der Welt und würde sich darauf freuen, ihr Album dieses Jahr zu veröffentlichen. Besonders motiviert wäre sie wegen der aktuellen Umstände. "Sie weiß, dass ihre Fans nach mehr von ihr verlangen.", erklärte die Quelle weiter.

Für die nächste Platte arbeitet Rihanna außerdem mit Pharrell Williams (46) zusammen. Das hat die Chartstürmerin bereits im Februar auf Instagram bekanntgegeben. Die Zusammenarbeit dürfte die meisten Fans freuen, denn Pharrell war in der Vergangenheit schon für viele große Hits anderer Künstler verantwortlich.

Backgrid Rihanna bei den British Fashion Awards 2019

Getty Images Rihanna bei den BET Awards 2019

Getty Images Rihanna im September 2019



