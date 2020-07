Der Cast von Sturm der Liebe wird immer kleiner. Gerade erst konnten sich die Fans der Serie über neue Gesichter freuen. Seit Juli sind die Darsteller Barbro Viefhaus, Julia Gruber und Stephan Käfer (45) Teil des Fürstenhofs. Ab dem 14. August soll Natalie Alison (42) als Rosalie Engel ihr Comeback feiern. Jetzt müssen die Zuschauer aber ganz stark sein: Gleich zwei Schauspieler kehren der Show den Rücken.

Franz-Xaver Zeller (31) verkörperte bereits von Mai bis August im vergangenen Jahr die Rolle des Bela Moser. Im November kehrte er nach Bichlheim zurück – jetzt heißt es für ihn erneut Abschied nehmen: Franz-Xaver verlässt "Sturm der Liebe". Die letzte Folge mit ihm als Hotelangestellter Bela soll laut Bunte voraussichtlich am zweiten September ausgestrahlt werden. Doch der 30-Jährige geht nicht alleine…

Auch sein Kollege Markus Pfeiffer sucht in seiner Karriere neue Herausforderungen. Seit Dezember 2019 schlüpft er in die Rolle des intriganten Dirk Baumgartner. Dieser tat in der Serie zuletzt so, als müsse er im Rollstuhl sitzen, um seine Ex-Frau zurück zugewinnen. Sie durchschaute sein Spiel jedoch, daher bleibt ihm nichts anderes übrig, als seine Koffer zu packen. Die letzte Episode mit Markus soll voraussichtlich am 18. August im TV laufen. Ob der Abschied für immer ist, bleibt unklar.

ARD/Christof Arnold Franz-Xaver Zeller, "Sturm der Liebe"-Darsteller

ARD/Christof Arnold Bela (Franz-Xaver Zeller) und Lucy (Jennifer Siemann) bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Markus Pfeiffer, "Sturm der Liebe"-Darsteller



