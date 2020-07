Wie geht es Stefanie und Hisham nach ihrem Rausschmiss bei Battle of the Bands? Für die beiden Sänger war die Reise in der neuen Reality-Musikshow schon in der ersten Folge vorbei! Sie wurden von der jeweiligen Boy- und Girlband als Exit-Kandidaten bestimmt und schieden daraufhin schon aus dem Musikwettbewerb aus. Mit Promiflash sprachen Stefanie und Hisham jetzt über ihre große Enttäuschung!

“Dass man gleich zuerst raus geflogen ist, enttäuscht natürlich schon, aber ich bin super dankbar, dass ich dabei sein durfte", lies die Stefanie ihren Rauswurf Revue passieren. Dabei ist sie sich sicher, dass der Exit nicht an ihrer Performance-Leistung gelegen haben könnte. "Das war eher eine objektive Entscheidung. Manchmal ist das so, wie kommt die Person im ersten Moment rüber, wer ist einem direkt sympathisch oder eben nicht", versuchte die Beauty die Wahl ihrer Mitstreiter nachzuvollziehen.

Für Hisham kam das "Battle of the Bands"-Ende "schnell und unerwartet", wie er gegenüber Promiflash verriet. Auch er hätte gerne mehr von sich gezeigt. "Ich bin nicht nur enttäuscht vom Rauswurf selber, sondern der Erfahrung, die ich nicht mehr weiter machen durfte", erklärte der Sänger. Woran könnte der Exit gelegen haben? "Performance technisch konnte ich nicht 100% abliefern bei Jason Derulos (30) Song "Want to want me". Die Vorbereitungszeit war auch zu kurz", erklärte der Wiener.

Anzeige

Instagram / stefaniemorela Stefanie Morela im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / hisham.morscher Hisham Morscher im Jahr 2020

Anzeige

RTL2 Die Kandidaten der RTL2-Reality-Musikshow "Battle of the Bands – Boys vs. Girls" im Jahr 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de