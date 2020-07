Dürfen sich die Fans von Charlize Theron (44) freuen? Seit Anfang Juli begeistert die Schauspielerin die Zuschauer auf Netflix: In der hauseigenen Produktion der Streamingplattform spielt die Südafrikanerin die unsterbliche Kämpferin Andy, die Teil einer Söldnertruppe ist. Schon nach wenigen Tagen schaffte es der Film in die Top Ten der beliebtesten Netflix-Streifen aller Zeiten – ob deswegen wohl schon jetzt eine Fortsetzung geplant ist?

Das deutete jetzt Hauptdarstellerin Charlize selbst in einem Interview mit Variety an. Auf einen möglichen Nachfolge-Film angesprochen erklärte sie: "Wir brauchen jetzt zwar erst eine Pause, aber wir wollen es alle, deswegen bin ich mir sicher, dass die Gespräche dann beginnen werden!" Scheint so, als hätten zumindest Cast und Produktion Lust auf einen weiteren "The Old Guard"-Film.

Neben Charlize sind in "The Old Guard" noch weitere berühmte Gesichter zu sehen: Unter anderem ist Harry Potter-Star Harry Melling (31), bekannt als Dudley Dursley, mit dabei. Der Brite spielt einen skrupellosen Millionär.

