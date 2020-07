Was für aufregende Stunden im Hause Harrison! Erst Anfang der Woche teilten Sarah (29) und Dominic Harrison (29) diese tollen News mit ihren Fans: Ihre Tochter erblickte das Licht der Welt. Nach wenigen Tagen im Krankenhaus ging es für das Mutter-Tochter-Duo am Donnerstag endlich wieder nach Hause, wo auch schon die kleine Mia (2) ganz gespannt auf ihre Schwester Kyla wartete. Für die YouTuber stand jetzt also die erste Nacht mit zwei Kindern an – ob sie überhaupt zum Schlafen gekommen sind, verrät Sarah nun!

Wie jeden Morgen meldet sich die 29-Jährige vor wenigen Stunden gut gelaunt in ihrer Instagram-Story. Sarah wirkt alles andere als erschöpft, sieht sogar recht erholt und frisch aus. "Ich bin so glücklich, wir haben eine bombenmäßige Nacht hinter uns", schildert sie von einem Ohr zum anderen strahlend ihrer Community die Lage: "Mia schläft ja mittlerweile eh durch, sie ist ja schon groß. Und Kyla hat schon so zwei bis drei Stunden am Stück geschlafen, dann ist sie aufgewacht, ich habe sie gefüttert und dann hat sie weitergeschlafen. Ich finde, das ist schon Luxus, also das war schon eine richtig gute Nacht."

Aber auch wenn Sarah wie immer gut drauf ist, muss sie sich weiterhin ausruhen und vor allem schonen. Denn auch die Powerfrau steckt einen Kaiserschnitt nicht einfach mal eben weg. "Ich hab schon noch etwas zu kämpfen mit meinem Körper, dem Milcheinschuss, der Narbe... ja, ist nicht ohne alles", erklärt sie abschließend.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram/sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose, Juni 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison



