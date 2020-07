Das geht aber schnell! Prinzessin Anne (69) ist die Tochter der Queen (94) von England und somit Teil der britischen Königsfamilie. Als Royal steht sie seit ihrer Geburt im Rampenlicht und ist auf unzähligen Veranstaltungen und roten Teppichen zusehen. Dabei ist die 69-Jährige natürlich immer perfekt gestylt. Neben ihren Outfits sitzt auch ihr Make-up und ihre Frisur einwandfrei. Doch für diese Looks steht die Tante von Prinz Harry (35) offenbar nicht lange vor dem Spiegel.

In der Dokumentation "Princess Royal: Anne at 70" – die Annes runden Geburtstag am 15. August würdigt – wurde sie zu der Serie The Crown befragt. Die Show behandelt die Geschichte des britischen Königshauses. Die Tochter von Königin Elizabeth II. wird von Erin Doherty verkörpert, die in einem Interview verraten hatte, sie brauche für ihre Rolle zwei Stunden in der Maske – und genau dieses Detail machte Anne jetzt stutzig, denn sie braucht deutlich weniger Zeit für ihr Styling: "Ich brauche hingegen nur zehn bis 15 Minuten", witzelte sie im Interview.

Dass die Schwester von Prinz Charles (71) auch sonst ziemlich unroyal und bodenständig unterwegs ist, zeigte sich bereits in der Vergangenheit. Die Prinzessin mischte sich Anfang des Jahres unter das Volk und nutzte statt dem Auto die U-Bahn. Laut Daily Mail soll sie an der Haltestelle Green Park eingestiegen sein und sei 15 Minuten mit dem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs gewesen.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne im Mai 2019

Hättet ihr erwartet, dass Prinzessin Anne so schnell mit dem Styling fertig ist? Nein, das überrascht mich jetzt! Das habe ich schon vermutet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de