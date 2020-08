Endlich ein Zeichen, auf das die Fans lange gewartet haben! Seit einigen Monaten ist bekannt, dass Gigi Hadid (25) und Zayn Malik (27) zum ersten Mal Eltern werden. Zu den Babynews haben sich die beiden noch nicht wirklich ausführlich geäußert – auch eine offizielle Bestätigung fehlt bis dato. Doch das hat das Model nun endlich geändert: Total verliebt knutscht Gigi den Vater ihres Babys ab!

Und natürlich handelt es sich dabei um den ehemaligen One Direction-Star! Auf ihrer Instagram-Seite teilte die 23-Jährige einen ziemlich verschmusten Schnappschuss, der ganz deutlich zeigt, wie glücklich die beiden sind. "Baby Daddy", kommentierte die Laufstegschönheit ihren Beitrag und unterstreicht damit ganz deutlich ihr kommendes Familienglück.

Doch warum haben Gigi und Zayn bisher so eisern über ihren bevorstehenden Kindersegen geschwiegen? Die Blondine wolle einfach ihre Schwangerschaft nicht so in den Fokus stellen – das heiße aber nicht, dass sie ihre anderen Umstände nicht dokumentiert. "Ich habe viele private Bilder von meinem Babybauch gemacht und sie an Freunde und Familie geschickt", erklärte sie vor einigen Tagen ihrer Insta-Community.

Instagram / gigihadid Model Gigi Hadid

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid im Mai 2016

Getty Images Gigi Hadid im Januar 2020



